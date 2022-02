Grande Fratello Vip | quarantaduesima puntata in diretta – Soleil | «Ho deciso di mettere fine all’amicizia con Alex»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 febbraio 2022)e Delia - GF Vip 6 IlVip 6 è entrato nell’ultimo mese di programmazione e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, il primo di giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. GF Vip 6: laminuto per minuto della 42a21.38: Breve anteprima. 21.42: “GF Vip miao”. Signorini dà così il via alla nuova, in omaggio alla Giornata Mondiale del Gatto. Anticipa che il provvedimento disciplinare riguarda Alessandro, dopo un duro scontro con. 21.46: Salutati i “vipponi”, Delia è chiamata in Mistery Room, dove conferma – parlando di ...