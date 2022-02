Giorgio Panariello, il messaggio speciale che emoziona il web: all’amico di una vita – FOTO (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giornata importante per il comico toscano che decide di omaggiare l’amico di lunga data con uno scatto splendido sui social. Giorgio Panariello fa commuovere. Finito l’impegno con Tali e Quali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Giornata importante per il comico toscano che decide di omaggiare l’amico di lunga data con uno scatto splendido sui social.fa commuovere. Finito l’impegno con Tali e Quali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mantovanotizie : Confermato per il 27 marzo lo spettacolo di GIORGIO PANARIELLO. Ancora biglietti disponibili… - Strill_it : Il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Gentile di Cittanova - QdSit : Straordinario successo per la seconda tappa siciliana del tour di Giorgio Panariello “La mia favola”.… - TgrRaiSicilia : Nel #tg delle 14: Giorgio Panariello torna in Sicilia con il suo show. Stasera lo spettacolo a Catania, lunedi' a B… - MyPrincipessa19 : @IlCantanteRai1 il Pastore Maremmano Giorgio Panariello -