Ferrari presenta F1-75 | Elkann “Passione tifosi la spinta”

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – La nuova monopostoper la stagione 2022 di Formula 1 scopre i veli. E’ statata la macchina con cui correranno il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La vettura della scuderia di Maranello, introdotta dal team principal Mattia Binotto, è stata denominata F1-75, ricordando i 75 anni dalla nascita della prima vettura del Cavallino. Come tutte le altre monoposto del paddock, per via dei numerosi cambiamenti di regolamento,varie modifiche rispetto al 2021: tra queste spiccano le gomme da 18 pollici e un concetto aereodinamico piuttosto diverso.“Laè l’unica scuderia che è stata presente in tutti i campionati disputati in Formula 1. La F1-75 rapil meglio dell’innovazione del team in vista della nuova stagione. Porteremo le performance della ...