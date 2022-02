Cremona, 27enne vola dal taxi in corsa. Arrestato l’autista, nelle intercettazioni diceva: “È grave? Bene, così non dà la sua versione” (Di giovedì 17 febbraio 2022) È stato Arrestato Giovanni Carrera, tassista di 68 anni, in servizio a Cremona da oltre 30: è indagato per sequestro di persona e lesioni colpose gravissime. La notte della Vigilia di Natale, Carrera ha avuto una discussione con un passeggero di 27 anni, Luca, che è poi “volato” dal taxi: sembra che sia stato lanciato a forte velocità dal veicolo. La caduta a faccia in giù sulla strada ha provocato nel giovane passeggero un grave trauma cranico, che lo ha mandato in coma. L’arresto di Carrera arriva dopo un’intercettazione del 7 febbraio scorso in cui si sente che, uscito dall’ufficio del pm che lo aveva interrogato, il tassista dice ad un conoscente: “Il pm mi ha detto che il ragazzo è a casa e che non è più in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto gravi. Bene, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) È statoGiovanni Carrera, tassista di 68 anni, in servizio ada oltre 30: è indagato per sequestro di persona e lesioni colpose gravissime. La notte della Vigilia di Natale, Carrera ha avuto una discussione con un passeggero di 27 anni, Luca, che è poi “to” dal: sembra che sia stato lanciato a forte velocità dal veicolo. La caduta a faccia in giù sulla strada ha provocato nel giovane passeggero untrauma cranico, che lo ha mandato in coma. L’arresto di Carrera arriva dopo un’intercettazione del 7 febbraio scorso in cui si sente che, uscito dall’ufficio del pm che lo aveva interrogato, il tassista dice ad un conoscente: “Il pm mi ha detto che il ragazzo è a casa e che non è più in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto gravi., ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vola fuori da taxi, autista arrestato dopo intercettazione A Cremona, 27enne finito in coma a d… - il_piccolo : Vola fuori dal taxi, autista arrestato dopo intercettazione. A Cremona, 27enne finito in coma a dicembre - messveneto : Vola fuori dal taxi, autista arrestato dopo intercettazione. A Cremona, 27enne finito in coma a dicembre: Alla base… -