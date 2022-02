Ciak, si spara. Viaggio nell’infowar russa in Ucraina (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Scusate la musica, sono nella hall”. Un attimo di imbarazzo coglie l’addetto stampa dell’ambasciata americana in Ucraina collegato via Zoom. Traslochi in corso nella città occidentale di Lyiv. A Kiev, nella capitale, gli uffici sono svuotati quasi del tutto, i documenti sensibili bruciati o tritati per evitare di finire in mano ai russi in caso di un’invasione. È stata una giornata caldissima al fronte. A dispetto degli annunci di un parziale ritiro delle truppe russe dalla Crimea, ribadito giovedì mattina dalla diplomazia di Mosca, un’invasione militare è “altamente probabile nei prossimi giorni” ha avvisato il presidente americano Joe Biden. Alle parole al vetriolo – martedì Vladimir Putin ha di nuovo accusato l’Ucraina di un “genocidio” nel Donbas – si somma un bollettino quotidiano che sa già di guerra. Il villaggio ucraino di Stanytsia Luhanska è ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Scusate la musica, sono nella hall”. Un attimo di imbarazzo coglie l’addetto stampa dell’ambasciata americana incollegato via Zoom. Traslochi in corso nella città occidentale di Lyiv. A Kiev, nella capitale, gli uffici sono svuotati quasi del tutto, i documenti sensibili bruciati o tritati per evitare di finire in mano ai russi in caso di un’invasione. È stata una giornata caldissima al fronte. A dispetto degli annunci di un parziale ritiro delle truppe russe dalla Crimea, ribadito giovedì mattina dalla diplomazia di Mosca, un’invasione militare è “altamente probabile nei prossimi giorni” ha avvisato il presidente americano Joe Biden. Alle parole al vetriolo – martedì Vladimir Putin ha di nuovo accusato l’di un “genocidio” nel Donbas – si somma un bollettino quotidiano che sa già di guerra. Il villaggio ucraino di Stanytsia Luhanska è ...

Ciak, si spara. Viaggio nell'infowar russa in Ucraina

