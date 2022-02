Caso Amara | Davigo a processo per rivelazione segreto d’ufficio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il gup di Brescia Federica Brugnara ha rinviato a giudizio l’ex componente del Csm Piercamilloaccusato didelper aver divulgato i verbali di Piero, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria. La decisione è arrivata dopo tre udienze preliminari, un’ora di camera di consiglio ed esattamente 30 anni dopo l’arresto di Mario Chiesa che aprì la stagione di Mani Pulite e del pool di magistrati di cuiera tra i volti più noti. In aula non era presente l’ex magistrato impegnato a Pisa per un convegno su Tangentopoli, assente anche il difensore di fiducia Francesco Borasi. La prima udienza delè fissata per il prossimo 20 aprile davanti alla prima sezione penale. ...

, pm "rinvio a giudizio Davigo e Storari"/ Loggia Ungheria, chiuse indagini L'ex consigliere del Csm da poco in pensione era infatti imputato per rivelazione di segreto di ufficio presso la ...Il gup di Brescia Federica Brugnara ha deciso: Piercamillo Davigo è stato rinviato a giudizio per il. La prima udienza è stata fissata al 22 aprile. L'ex - consigliere del Csm è accusato di di rivelazione del segreto d'ufficio per ildei verbali di Pierosulla presunta "Loggia ...Trent'anni dopo l'avvio dell'inchiesta che inaugurò la stagione del pool di Milano, l'ex magistrato Piercamillo Davigo è stato infatti rinviato a giudizio dal Gup di Brescia e andrà a processo il pros ...'Davigo si difenderà fortemente' ha detto all'Adnkronos l'avvocato Borasi In aula non era presente l’ex magistrato impegnato a Pisa per un convegno su Tangentopoli, assente anche il difensore di fiduc ...