Brescia | Baby gang distrugge bar dopo la denuncia a Le Iene

(Di giovedì 17 febbraio 2022)barlaa Le. Il barista: “A questo punto combattere per il diritto al lavoro diventa difficile” E’ accaduto a Ghedi, in provincia diladi un barista al programma Le. Yuri Colosio, 27 anni, avevato di essere vittima di bullismo da parte di. Il servizio andato in onda ieri 16 febbraio invece di placare gli animi, ha alimentato altra violenza. Subito, il barista si è ritrovato il locale incendiato. “Appena finito il servizio delle– scrive Colosio sui social – questo è il risultato e l’ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare. A questo punto ...

Leggi Anche A 'Le Iene' è il momento di Joe Bastianich come inviato speciale Leggi Anche, barista denuncia gang attraverso 'Le Iene': gli bruciano il locale Ma dal sacerdote, che ora si ... Le gang sono diventate una piaga per le grandi città, soprattutto quelle al Nord. Dopo i ... ora un fatto simile e molto grave è accaduto in provincia di. Mercoledì sera un attacco ... "A questo punto anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile", commenta sui social Yuri Colosio ... Baby gang distrugge bar dopo la denuncia a Le Iene. Il barista: "A questo punto combattere per il diritto al lavoro diventa difficile"