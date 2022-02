Bonus psicologo: cos'è e come fare per ottenerlo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee. Dovrebbe soddisfare le esigenze di almeno 16mila ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee. Dovrebbe soddisle esigenze di almeno 16mila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas… - elenabonetti : Il bonus psicologo deve diventare un primo passo per una scelta di investimento più strutturale. L’esplosione di ca… - AndreaVenanzoni : La soluzione non è il “bonus psicologo” (comodo strumento per nettarsi la coscienza coi fondi pubblici) ma, semplic… - semoIino : perchè il bonus psicologo vale solo per chi ha già una diagnosi...? - angheran70 : RT @comein1specchio: Quando parlano di “bonus psicologo”, vi invito caldamente a ricordare cosa facevano ai dissidenti nelle prigioni psich… -