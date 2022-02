Bollettino Covid oggi | giovedì 17 febbraio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a172022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito della pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno.si registrano 57.890 nuovi, 320, 99.640, 132.909 tamponi molecolari, 1.037 in terapia intensiva, 14.562 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 41.905 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.438.208. ILPERDI GIOVEDI 17SportFace.

di Silvia Morosi I dati di giovedì 17 febbraio Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 57.890 i nuovi casi dinel nostro Paese (ieri sono stati 59.749, qui il). Sale così ad almeno 12.323.398 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'...E' di 57.890 contagiati da- 19 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo ildel ministero della Salute. 320 i decessi. 99.640 i guariti, mentre continua a scendere il numero dei ricoveri, sia in area ...È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute ... Di questi sono 1.239 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 104 le persone in terapia ...L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.059 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.458 a test antigenico), pari al 6,8% di 44.662 tamponi eseguiti, di cui 38.26 ...