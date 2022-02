Balneari | mozione Meloni votata per parti separate | 8 volte no e un solo sì dall' aula**

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Ladi Giorgiasui balneari è stataperalla Camera. Si è trattato di 9 votazioni in totale, nelle quali il testo di FdI ha avuto 8 no eun sì (con 413 a favore e 5 contro) nella parte in cui era citata la "clausola sociale" e sulla quale il governo aveva dato parere favorevole. In tutti gi altri casi il governo aveva dato parere negativo al testo.

Ultime Notizie dalla rete : **Balneari mozione

...Camera contro il governo Mario Draghi e la sua decisione di mettere a bando le concessioni... inopportuni sul vaccino ai bimbi 'Tenteremo di bloccare la direttiva' Bolkestein perchè la...E chiediamo, come prevede questa, di estendere le tutele alle concessioni sportive". Squeri ha concluso: "L'emendamento del governo pone già numerosi paletti a favore degli operatori del ...17:50:43 Fratelli d’ Italia ritiene non attuabile la Direttiva Bolkenstein per le concessioni balneari e dannosa per tutto il settore che sarà, in caso di recepimento, terra di conquista per le multin ...Giorgia Meloni scatena la sua ira alla Camera contro il governo Mario Draghi e la sua decisione di mettere a bando le concessioni balneari a partire ...