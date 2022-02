Balneari e direttiva Bolkestein, conferenza stampa sulla mozione di FdI. Segui qui la diretta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi a Roma alle ore 12 in via della Scrofa 43, Fratelli d’Italia terrà una conferenza stampa sulla mozione di FdI sulle concessioni Balneari e la direttiva Bolkestein, all’esame della Camera. Parteciperanno il presidente dei deputati Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, e i parlamentari Riccardo Zucconi e Massimiliano De Toma. Temi fondamentali per il futuro di 30mila micro e piccole imprese italiane. La questione dei Balneari, messi a rischio dall’applicazione della direttiva Bolkestein sarà il momento della verità su quali siano gli interessi che il governo e la maggioranza intendono tutelare. Il via libera dato dal Cdm alle gare, a cui anche la Lega ha dato il suo assenso apre la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi a Roma alle ore 12 in via della Scrofa 43, Fratelli d’Italia terrà unadi FdI sulle concessionie la, all’esame della Camera. Parteciperanno il presidente dei deputati Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, e i parlamentari Riccardo Zucconi e Massimiliano De Toma. Temi fondamentali per il futuro di 30mila micro e piccole imprese italiane. La questione dei, messi a rischio dall’applicazione dellasarà il momento della verità su quali siano gli interessi che il governo e la maggioranza intendono tutelare. Il via libera dato dal Cdm alle gare, a cui anche la Lega ha dato il suo assenso apre la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Balneari e direttiva Bolkestein, conferenza stampa sulla mozione di FdI. Segui qui la diretta… - mereu_giorgio : RT @PieraP4: #balneari #direttiva_bolkestein #proroga_concessioni Incassi stato: 100 milioni anno. Giro d'affari del settore: oltre 15 mil… - animaleuropeRMP : RT @Tg3web: Dal primo gennaio 2024, anche in Italia le concessioni balneari saranno assegnate con una gara, come dispone la direttiva Bolke… - larattaenzo79 : RT @tempoweb: Scontro sulla #Bolkestein, oggi il voto sulla mozione di #FratellidItalia per escludere #balneari e #ambulanti #meloni #salvi… - tempoweb : Scontro sulla #Bolkestein, oggi il voto sulla mozione di #FratellidItalia per escludere #balneari e #ambulanti… -