Atalanta-Olympiacos, le pagelle di CM: Djimsiti la ribalta in 2', stecca Muriel (Di venerdì 18 febbraio 2022) Atalanta-Olympiacos 2-1 Atalanta Musso 6: non fa quasi nulla, la palla del gol lo scavalca da sotto, poi è attento nelle uscite ma... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022)2-1Musso 6: non fa quasi nulla, la palla del gol lo scavalca da sotto, poi è attento nelle uscite ma...

Advertising

SkySport : ATALANTA-OLYMPIACOS 2-1 Risultato finale ? ? #Soares (16') ? #Djimsiti (61') ? #Djimsiti (63') ? ?… - webecodibergamo : Atalanta-Olympiacos 2-1, il commento di Roberto Belingheri - Gazzetta_it : Gasp: 'Non era facile, complimenti a noi. Muriel ko? È proprio un momentaccio...' - CalcioNews24 : #Gasperini: «Qualificazione tutta da giocare. #SerieA più semplice dell’#EuropaLeague» #AtalantaOlympiacos - AdamoLoi : Eppure l'#olympiacos non aveva #Handanovic in porta....?? #EuropaLeague #Atalanta -