Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura torniamo sulla crisi tra Russia e Ucraina proseguono i tentativi di mediazione per evitare il conflitto armato questa mattina a Mosca annunciato che le sue truppe stanno lasciando la Crimea Ma la nato il nuoto Chiari di descalation non abbiamo ancora visto alcun ritiro da parte delle truppe russe ha dichiarato il presidente ucraino ha zielinski alla BBC intervistato in un campo di addestramento militare nel Ucraina occidentale zainetti aggiunto che quando le truppe russe si ritireranno lo vedranno tutti non solo l'esercito Per ora sono solo parole sulla stessa linea alla Nato che ha sentito le aperture della Russia verso l'uscita diplomati dalla crisi ma finora non ha visto alcuna descalation sul terreno al contrario dice il segretario generale stoltenberg vediamo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Stellantis: a Termoli, anche motori Alfa Tonale, ma CIG confermata E stando alle ultime notizie, questo nuovo ricorso agli ammortizzatori sociali è confermato. Cassa Integrazione già da troppo tempo utilizzata a Termoli come in tutte le altre fabbriche del Gruppo. ...

La Consulta: inammissibili referendum su cannabis e responsabilità civile dei giudici La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis e anche quello relativo alla responsabilità civile dei giudici. Referendum ...

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: Mosca, fine esercitazioni in Crimea Corriere della Sera Atletica: Napoli City Half Marathon, c’è il primatista europeo Julien Wanders, Aouani e debutta Chiappinelli Origini ucraine è diventata italiana nel maggio 2021 e ha dimostrato tutta la sua grinta tagliando il nastro da vincitrice nell’ultima edizione della Venicemarathon, a ottobre 2021, pur essendo al ...

Pagelle Milan-Torino Primavera 1-0: ancora Nasti, strepitoso Desplanches Il Milan ha accelerato nelle ultime ore per Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille. Il club rossonero non ha più intenzione di aspettare Gigio Donnarumma, il quale è destinato… Leggi ...

