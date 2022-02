Uganda: francesi e cinesi investono nel boom petrolifero del Paese africano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scomparsa del governatore della Banca centrale ugandese Emmanuel Tumusiime-Mutebile, deceduto lo scorso 23 gennaio, è stata un duro colpo per tutto il sistema politico ed economico del Paese. Il professor Mutabile è infatti unanimente considerato una figura iconica della storia recente dell’Uganda: governatore dal 2001, è stato acclamato per i risultati che ha portato allo sviluppo economico dello Stato africano negli ultimi due decenni. Il sostituto ad interim è il suo vice Michael Atingi Ego, Deputy Governor dal 2020, ma non sarà facile decidere il nome del nuovo governatore: la dipartita di Mutebile ha già provocato confusione al punto che la Banca Centrale è dovuta intervenire pubblicamente per smentire le voci che circolavano sui media a proposito della cessazione del corso legale delle banconote che recano la firma dell’ex ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scomparsa del governatore della Banca centrale ugandese Emmanuel Tumusiime-Mutebile, deceduto lo scorso 23 gennaio, è stata un duro colpo per tutto il sistema politico ed economico del. Il professor Mutabile è infatti unanimente considerato una figura iconica della storia recente dell’: governatore dal 2001, è stato acclamato per i risultati che ha portato allo sviluppo economico dello Statonegli ultimi due decenni. Il sostituto ad interim è il suo vice Michael Atingi Ego, Deputy Governor dal 2020, ma non sarà facile decidere il nome del nuovo governatore: la dipartita di Mutebile ha già provocato confusione al punto che la Banca Centrale è dovuta intervenire pubblicamente per smentire le voci che circolavano sui media a proposito della cessazione del corso legale delle banconote che recano la firma dell’ex ...

