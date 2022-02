UeD | Ida derubata del telefono | il figlio è sotto shock | “Ho dato dei cazzotti”

__ladyf : UeD, Ida Platano derubata per strada: 'Gli uomini non si sono smossi' -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Ida

'Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente' , dichiara. Mentre all'interno del programma dila Platano si sta godendo con serenità la sua nuova conoscenza con Alessandro , ...A questo punto, il lungo messaggio condiviso dall'ex corteggiatrice dientra nel dettaglio, ... Sonia Lorenzini,Platano, Francesca Del Taglia, Clarissa Marchese e Valentina Rapisarda.Ida Platano, protagonista del trono over di Uomini e donne, è stata vittima nei giorni scorsi di una disavventura insieme a suo figlio Samuele. La dama bresciana, che si trovava a Verona per ...Sembra che nessun uomo abbia pensato di darle soccorso. “Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente”, dichiara Ida. Mentre all’interno del programma di UeD la Platano si sta godendo con ...