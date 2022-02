Ucraina, dubbi su ritiro russso. Mosca insiste: Kiev mai nella Nato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia si ritira o non si ritira? Nel giorno indicato dall'intelligence Usa come probabile 'D day' dell'attacco all'Ucraina, gli accenni russi di de - escalation non convincono la Nato e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia si ritira o non si ritira? Nel giorno indicato dall'intelligence Usa come probabile 'D day' dell'attacco all', gli accenni russi di de - escalation non convincono lae il ...

