Torre Annunziata, si dimette il sindaco Vincenzo Ascione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vincenzo Ascione rassegna le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Torre Annunziata. "Nel prendere atto delle dimissioni di alcuni consiglieri comunali – afferma Ascione – e in particolare del presidente del Consiglio, Giuseppe Raiola, che mi ha seguito in questa avventura resistendo alle tante avversità che si sono presentate lungo il cammino, seppur consapevole di aver dichiarato di voler proseguire il mio mandato alla guida della città, con grande rammarico rassegno le mie dimissioni dalla carica di sindaco pro tempore del comune di Torre Annunziata". Ascione è risultato coinvolto in un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nell'ambito della quale il 10 febbraio sono state ...

