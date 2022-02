Tennis | Sinner divorzia da Coach Piatti | “Grazie per ciò che hai fatto per me”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Dopo alcuni anni di successi insieme, io e il mio team abbiamo deciso di separarci”. Con queste parole Jannikufficializza su Instagram la separazione dal team di Riccardo. “Voglio ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hannoper me dagli inizi della mia carriera ad oggi –aggiunge il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo-. Soprattutto Riccardo (), mi ha insegnato molte cose che rimarranno sempre parte del mio. Abbiamo tanti ricordi speciali insieme, e guarderò indietro con affetto al tempo che abbiamo speso insieme“.lavoravano insieme da quando ilta altoatesino aveva 13 anni. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nuovo team di allenatori del ...

Nelle prossime 48 ore dovrebbe essere ufficializzato il nuovo team di allenatori di, composto da Simone Vagnozzi, ex coach di Cecchinato e Travaglia, e molto probabilmente anche da Magnus ...... ha riservato grandi elogi aalla fine del 2021. "Sono affascinato dal suo stile di gioco e dalla sua mentalità - diceva a Eurosport - . Mi piace molto. Gioca già unmolto maturo ed è ...Ma adesso Jannik Sinner ha deciso di voltare pagina e di chiudere il rapporto ... Riccardo mi ha insegnato tante cose che resteranno per sempre parte del mio tennis. Abbiamo tantissimi ricordi e ...Con un post in inglese su twitter, l'azzurro del tennis Jannik Sinner ufficializza così il divorzio con il coach Riccardo Piatti. "Soprattutto Riccardo - prosegue il posto di Sinner - mi ha insegnato ...