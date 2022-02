Tennis | la conferma dell’ATP | Novak Djokovic unico nella top-100 a non essere vaccinato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una questione di principio.hato in una lunga intervista alla BBC di non essersi sottoposto al vaccino e di non aver alcuna intenzione di farlo. Il nativo di Belgrado non intende, infatti, “negoziare” le proprie idee rispetto alla necessità di disputare tornei che, nei rispettivi Stati, potrebbero impedirgli la partecipazione. Nole ha ribadito la sua libertà di scelta. “Come sportivo d’élite, sono sempre stato particolarmente attento a ciò che metto nel mio corpo, come gli integratori, il cibo, anche l’acqua che bevo. Ecco perché ho deciso di non farmi vaccinare contro il Covid. Tengo la mente aperta perché a livello collettivo dovremmo cercare una soluzione. Nessuno vuole trovarsi in questa situazione. Questo è uno sport globale che viene giocato in un paese ogni settimana. Conosco le conseguenze della mia ...