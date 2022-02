Tananai a Torino e Firenze: biglietti in prevendita per le nuove date (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Concerti di Tananai a Torino e Firenze: vengono annunciate oggi le nuove date del tour. Due sono gli appuntamenti comunicati oggi, che si aggiungono a quelli già previsti e attesi nelle città di Roma e Milano. La data di Milano, inoltre, è già raddoppiata e porterà Tananai ad esibirsi al Fabrique in due serate non consecutive. Oggi vengono svelati due nuovi concerti di Tananai a Torino e Firenze. Le date sono quelle del 13 maggio e del 20 maggio. Il 13 maggio, l’artista sarà a Venaria Reale (Torino) per un concerto al Teatro della Concordia. il 20 maggio sarà invece a Firenze per un appuntamento al Tuscany Hall. Questi due appuntamenti si aggiungono a quelli già confermati. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Concerti di: vengono annunciate oggi ledel tour. Due sono gli appuntamenti comunicati oggi, che si aggiungono a quelli già previsti e attesi nelle città di Roma e Milano. La data di Milano, inoltre, è già raddoppiata e porteràad esibirsi al Fabrique in due serate non consecutive. Oggi vengono svelati due nuovi concerti di. Lesono quelle del 13 maggio e del 20 maggio. Il 13 maggio, l’artista sarà a Venaria Reale () per un concerto al Teatro della Concordia. il 20 maggio sarà invece aper un appuntamento al Tuscany Hall. Questi due appuntamenti si aggiungono a quelli già confermati. ...

