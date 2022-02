Southampton: Broja conteso da due big d'Europa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bayern Monaco e Borussia Dortmund stanno monitorando con grande interesse la crescita esponenziale dell'attaccante albanese del Southampton,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bayern Monaco e Borussia Dortmund stanno monitorando con grande interesse la crescita esponenziale dell'attaccante albanese del,...

Ultime Notizie dalla rete : Southampton Broja Arsenal: nome nuovo per l'attacco Commenta per primo L'Arsenal cerca un attaccante e pensa ad Armando Broja, attaccante classe 2001 di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton .

Arsenal, occhi su un giovane classe 2001 del Chelsea Commenta per primo L' Arsenal sta monitorando con grande attenzione il giovane Armando Broja del Chelsea. Il 20enne attaccante albanese, attualmente in prestito al Southampton, sta impressionando in questa prima parte di stagione. Lo riporta Football London.

Broja incanta col Southampton. Il Chelsea ne segue i progressi, piace all'Arsenal TUTTO mercato WEB Southampton: Broja conteso da due big d'Europa Bayern Monaco e Borussia Dortmund stanno monitorando con grande interesse la crescita esponenziale dell'attaccante albanese del Southampton, in prestito dal Chelsea, Armando Broja. Lo riporta il Sun.

Arsenal, si pensa al post-Aubameyang: spunta Armando Broja Secondo quanto riportato da Football London, starebbe prendendo quota l’ipotesi Armando Broja, attualmente in prestito al Southampton, ma di proprietà del Chelsea, con cui ha firmato negli scorsi mesi ...

