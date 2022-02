Sofia Jirau, prima modella in lingerie con sindrome di Down testimonial di Victoria's Secret (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sofia, venticinque anni, passaporto portoricano, è protagonista di un'altra piccola, ma storica svolta nel mondo dell'abbigliamento femminile. E' lei la prima modella con sindrome di Down a essere ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 febbraio 2022), venticinque anni, passaporto portoricano, è protagonista di un'altra piccola, ma storica svolta nel mondo dell'abbigliamento femminile. E' lei lacondia essere ...

Advertising

gayit : Sofìa Jirau, prima modella di Victoria's Secret con sindrome di down - peppesava : RT @Ragusanews: Sofía Jirau è la prima modella scelta da Victoria's Secret con sindrome di - Ragusanews : Sofía Jirau è la prima modella scelta da Victoria's Secret con sindrome di - bellaotero82 : RT @Michele_Anzaldi: Victoria's Secret e la prima modella con sindrome di Down: il coraggio di un sogno per Sofìa Jirau - _Spettinata : RT @Michele_Anzaldi: Victoria's Secret e la prima modella con sindrome di Down: il coraggio di un sogno per Sofìa Jirau -