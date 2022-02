Sofia Goggia: “Voglio difendere il primo posto nella Coppa di discesa” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono passate poco più di 24 ore dalla conquista dell’argento nella discesa libera, eppure Sofia Goggia ha già ben chiaro quali siano gli obiettivi per il futuro. Capace di realizzare una vera e propria impresa ai Giochi Olimpici in corso a Pechino, la 29enne di Bergamo ha fatto il punto sui suoi nuovi traguardi, in occasione della festa a Casa Italia annunciando il proprio ritorno in Coppa del Mondo. Al comando della classifica di discesa con 332 punti, la campionessa bergamasca ha confermato la propria intenzione di puntare alla terza sfera di cristallo della carriera dovendosi difendere dalla rimonta delle avversarie a partire dalla neo-campionessa olimpica Corinne Suter, distante soltanto sessantanove punti. “Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono passate poco più di 24 ore dalla conquista dell’argentolibera, eppureha già ben chiaro quali siano gli obiettivi per il futuro. Capace di realizzare una vera e propria impresa ai Giochi Olimpici in corso a Pechino, la 29enne di Bergamo ha fatto il punto sui suoi nuovi traguardi, in occasione della festa a Casa Italia annunciando il proprio ritorno indel Mondo. Al comando della classifica dicon 332 punti, la campionessa bergamasca ha confermato la propria intenzione di puntare alla terza sfera di cristallo della carriera dovendosidalla rimonta delle avversarie a partire dalla neo-campionessa olimpica Corinne Suter, distante soltanto sessantanove punti. “Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di ...

