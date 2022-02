Short track, Arianna Fontana è la più grande! Argento nei 1500 metri: record di medaglie alle Olimpiadi per un’italiana! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una fuoriclasse. Arianna Fontana nell’ultimo giorno di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina) ha realizzato un altro capolavoro. La campionessa valtellinese è Argento nei 1500 metri e ha stabilito un nuovo record, diventando l’atleta azzurra ad aver vinto più medaglie olimpiche (11), scavalcando in questa graduatoria la mitica fondista Stefania Belmondo (10). Arianna ha fatto la storia, rafforzando il proprio primato di rappresentante dello Short track con più podi in assoluto nella storia della disciplina. Una Finale A appassionante nella quale l’azzurra ha dovuto affidarsi alla sua esperienza e alla sua classe per portarsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una fuoriclasse.nell’ultimo giorno di gare delloInvernali di Pechino (Cina) ha realizzato un altro capolavoro. La campionessa valtellinese èneie ha stabilito un nuovo, diventando l’atleta azzurra ad aver vinto piùolimpiche (11), scavalcando in questa graduatoria la mitica fondista Stefania Belmondo (10).ha fatto la storia, rafforzando il proprio primato di rappresentante dellocon più podi in assoluto nella storia della disciplina. Una Finale A appassionante nella quale l’azzurra ha dovuto affidarsi alla sua esperienza e alla sua classe per portarsi ...

