Rinnovi Inter | Marotta apre alle firme di Brozovic e Perisic | le ultime

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)vistato da Sky Sport sulla questione rinnovo dei due big nerazzurri, l’ad dell’ha fatto il punto della situazione L’ad dell’Giuseppeè stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di-Liverpool. Ecco le parole del dirigente. SUIDI-«Per noi dirigenti la firma è un atto formale. Nella sostanza siamo tutti contenti di proseguire in un club importante come l’, un palmares ricco di trofei e con una proprietà vicina e che vuole ottenere qualcosa di importante. Persiamo in fase di negoziazione, sono dinamiche del momento ma se c’è la loro volontà di proseguire, per noi c’è altrettanto ...

Per l'che prosegue nel momento decisivo della sua stagione, continua a tenere manco anche il tema. Intanto per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, poi per la dirigenza . L'amministratore delegato ...Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport prima della sfida contro il Liverpool. "Idi noi dirigenti? Per noi la firma rappresenta un atto ...52' - Vidal è protagonista di una bella azione offensiva dell'Inter, che però non trova un finalizzatore. Poi cross di Dumfries stoppato da Van Dijk. 51' - Cross di Perisic, buona uscita di Alisson ...siamo tutti contenti di proseguire questa nostra avventura in un club importante come l'Inter, con una proprietà che è sempre vicina e vuole ancora da noi ottenere qualcosa di importante. Per quanto ...