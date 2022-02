Pechino 2022, Sergio Mattarella: “Complimenti agli atleti azzurri per i risultati sinora conseguiti in queste Olimpiadi, continuate così!” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia sta ben figurando alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e questo non sta passando inosservato nel nostro Paese. Tra i tanti Complimenti che stanno arrivando in Cina, ci sono da evidenziare anche quelli di Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ci ha infatti tenuto a lodare le prestazioni degli azzurri nella competizione a Cinque Cerchi. Questa la sua richiesta al telefono con Giovanni Malagò: “La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i miei Complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi. Siete stati molto bravi, continuate ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia sta ben figurando alleInvernali die questo non sta passando inosservato nel nostro Paese. Tra i tantiche stanno arrivando in Cina, ci sono da evidenziare anche quelli di. Il Capo dello Stato ci ha infatti tenuto a lodare le prestazioni deglinella competizione a Cinque Cerchi. Questa la sua richiesta al telefono con Giovanni Malagò: “La prego di rivolgere alle atlete eitaliani i mieiper ie per il comportamento avuto in. Siete stati molto bravi,...

