Pechino 2022, Lollobrigida: “Orgogliosa e onorata di essere portabandiera nella cerimonia di chiusura” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Francesca Lollobrigida commenta la scelta che è ricaduta su di lei per essere portabandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, con un post su Instagram: “Orgogliosa, onorata, fiera ed emozionata. Non ho altri aggettivi per definire il mio stato d’animo. essere nominata portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022. Vorrei solo dire grazie, grazie a tutti, al CONI e alla FISG che mi ha sempre seguita nel mio percorso. L’Olimpiade per me non è ancora finita, concentrata fino alla fine”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Francescacommenta la scelta che è ricaduta su di lei peralladidei Giochi Olimpici invernali di, con un post su Instagram: “, fiera ed emozionata. Non ho altri aggettivi per definire il mio stato d’animo.nominataper ladidelle Olimpiadi. Vorrei solo dire grazie, grazie a tutti, al CONI e alla FISG che mi ha sempre seguita nel mio percorso. L’Olimpiade per me non è ancora finita, concentrata fino alla fine”. SportFace.

