Nintendo eShop: il supporto su Wii U e 3DS è (quasi) al capolinea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La fine di un'era si avvicina: Nintendo spegne le prime luci sull'eShop di Wii U e 3DS, mentre per la Banca Pokémon ci sono buone notizie Era già nell'aria da tempo, ma la saracinesca di Nintendo eShop sta per chiudersi su Wii U e 3DS. Lo ha annunciato la Grande N stessa, dandoci il tempo di prepararci alla chiusura prevista per "fine marzo" 2023. Apprezziamo il generoso preavviso, con il quale gli appassionati dei predecessori di Switch potranno gestire al meglio il procedimento graduale dietro la chiusura. Prima verrà meno il supporto alle carte di credito (23 maggio 2022), poi quello alle eShop card (29 agosto 2022) e, infine, la possibilità di registrare codici (fine marzo 2023, giorno ancora non precisato). Andiamo nel dettaglio.

