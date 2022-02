Nautica, Azimut Benetti investe 90 milioni in 3 anni in Toscana (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viareggio, 16 febbraio 2022 - Il gruppo nautico Azimut Benetti investe ancora in Toscana, con il sostegno della Regione. Firmato un protocollo d'intesa con l'azienda assieme ai Comuni di Livorno e ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viareggio, 16 febbraio 2022 - Il gruppo nauticoancora in, con il sostegno della Regione. Firmato un protocollo d'intesa con l'azienda assieme ai Comuni di Livorno e ...

Advertising

tildeblonde : RT @toscananotizie: #Economia #Nautica Il gruppo Azimut Benetti investe ancora in Toscana, a Livorno e Viareggio, con il sostegno della Reg… - leonardo_marras : RT @toscananotizie: #Economia #Nautica Il gruppo Azimut Benetti investe ancora in Toscana, a Livorno e Viareggio, con il sostegno della Reg… - toscananotizie : #Economia #Nautica Il gruppo Azimut Benetti investe ancora in Toscana, a Livorno e Viareggio, con il sostegno della… - SerLongo : Varato il Magellano 30 Metri, nuova ammiraglia della linea crossover di Azimut Yacht -