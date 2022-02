Morto a 16 anni durante lo stage, la ditta: “Terribile e imprevedibile fatalità” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giuseppe Lenoci, 16enne di Ancona, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in viaggio durante uno stage scuola-lavoro presso una ditta di termoidraulica. Sull’incidente mortale indaga ora la procura, mentre per domani è stato proclamato a Monte Urano il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del giovane. La ditta di termoidraulica Termoservicegas, di Molini di Tenna (Fermo), presso la quale il sedicenne stava svolgendo lo stage, ha scritto una nota: “E’ stata una Terribile ed imprevedibile fatalità che ha spezzato la passione ed il futuro di questo bravo ragazzo”. “L’azienda è profondamente addolorata per la prematura scomparsa del giovane Giuseppe, – scrive in una nota il titolare della Termoservicegas, Fabrizio Donzelli – al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giuseppe Lenoci, 16enne di Ancona, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in viaggiounoscuola-lavoro presso unadi termoidraulica. Sull’incidente mortale indaga ora la procura, mentre per domani è stato proclamato a Monte Urano il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del giovane. Ladi termoidraulica Termoservicegas, di Molini di Tenna (Fermo), presso la quale il sedicenne stava svolgendo lo, ha scritto una nota: “E’ stata unaedche ha spezzato la passione ed il futuro di questo bravo ragazzo”. “L’azienda è profondamente addolorata per la prematura scomparsa del giovane Giuseppe, – scrive in una nota il titolare della Termoservicegas, Fabrizio Donzelli – al ...

