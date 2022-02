Miriana Trevisan mette all’angolo Alex Belli, che ammette il teatrino con Soleil e Delia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Belli è tornato nella casa del GF Vip e – come previsto – Delia Duran è tornata sui suoi passi in poche ore. Da single e libera di vivere alchimie, la gieffina adesso ha fatto pace con il quasi marito. Prima del chiarimento definitivo la venezuelana ha chiesto ad Alex di fare un mea culpa e in questo l’ha aiutata anche Miriana Trevisan. La showgirl infatti ha spiegato a Belli dov’è che ha sbagliato nei confronti della compagna. “Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto. E anche una volta che sei uscito, ma ultimamente noi qui dentro vivevamo un situazione dove tu esaltavi Sole a discapito suo. Perché non hai smesso di fare tutti quei tweet e discorsi su Soleil? Secondo me dovevi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è tornato nella casa del GF Vip e – come previsto –Duran è tornata sui suoi passi in poche ore. Da single e libera di vivere alchimie, la gieffina adesso ha fatto pace con il quasi marito. Prima del chiarimento definitivo la venezuelana ha chiesto addi fare un mea culpa e in questo l’ha aiutata anche. La showgirl infatti ha spiegato adov’è che ha sbagliato nei confronti della compagna. “Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto. E anche una volta che sei uscito, ma ultimamente noi qui dentro vivevamo un situazione dove tu esaltavi Sole a discapito suo. Perché non hai smesso di fare tutti quei tweet e discorsi su? Secondo me dovevi ...

