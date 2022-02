(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Belli, ritornando nella Casa del Grande Fratello Vip, ha riconquistatoDuran, discusso conSorge e fattoreNazzaro che ha colto l’occasione per (s)parlare proprio della sua ex amica.sicon: “” Io ho discusso di nuovo con, perché ormai non le faccio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Clalblanca : RT @blogtivvu: Manila si sfoga con Alex e Delia: “Soleil è una protagonista distruttiva!” – VIDEO - blogtivvu : Manila si sfoga con Alex e Delia: “Soleil è una protagonista distruttiva!” – VIDEO - tuttopuntotv : GF Vip, Manila Nazzaro infuriata con Katia: “Ha detto delle cose proprio brutte” #GFVip6 #GFVip #katia #katiafuori… - ALBINA60303355 : @alisa_zeno BRAVA LO PENSATO ANC, IO UN SACCO DI VOLTE STA LULU STA MANILA HA ROTTO CON LA STORIA DEI PIATTI SAI CO… - IsaeChia : #GfVip 6, Lorenzo Amoruso si sfoga: “Provo solo una gran vergogna per…” Il compagno di Manila Nazzaro torna a parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila sfoga

Dopo un risveglio sereno con Alex Belli , Delia sie promette di difendere l'amica da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli . Grande Fratello Vip, Delia Duran esplode contro Katia e Soleil...Alex Belli geloso di Delia Duran e Medugno?/ "Non ha apprezzato i baci visti" Intanto da Soleil Sorge, ancora presa dalla lite con Katia Ricciarelli e conNazzaro, ci aspettiamo un cambio di ...Io ho discusso di nuovo con Soleil, perché ormai non le faccio passare più niente, mi chiama (considera che non mi saluta e non ha voluto fare nemmeno il brindisi con me) e fa: ‘dato che tu sai tutto ...Le parole di Alex hanno fatto esplodere la Duran in un pianto di sfogo. Successivamente la venezuelana si è confidata con Manila alla quale ha ammesso che l’insistenza del marito la starebbe mettendo ...