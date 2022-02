LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: 120 km all’arrivo, gruppo a 2” dai fuggitivi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 15.36 Inizia il lungo tratto di salita che porta al GPM di Nave, distante ora 11 km. 15.28 Se ne va anche la seconda ora di gara, quando mancano 128 km all’arrivo. 15.21 Il gruppo ora si attesta sempre sui 2” di ritardo, in pieno controllo quando la strada inizia a salire. 15.13 Scende sotto i 2” il distacco, ora a 1’35” quando mancano 128 kg al traguardo. 15.05 Continua a controllare il gruppo, sempre intorno ai 2” di ritardo dalla testa della corsa. 14.57 La prossima asperità di giornata è il GPM di terza categoria di Nave, media le 4.3% che assegnerà la prima maglia blu. 14.46 Da questo punto in poi è un saliscendi continuo e il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 15.36 Inizia il lungo tratto di salita che porta al GPM di Nave, distante ora 11 km. 15.28 Se ne va anche la seconda ora di gara, quando mancano 128 km. 15.21 Ilora si attesta sempre sui 2” di ritardo, in pieno controllo quando la strada inizia a salire. 15.13 Scende sotto i 2” il distacco, ora a 1’35” quando mancano 128 kg al traguardo. 15.05 Continua a controllare il, sempre intorno ai 2” di ritardo dalla testa della corsa. 14.57 La prossima asperità di giornata è il GPM di terza categoria di Nave, media le 4.3% che assegnerà lamaglia blu. 14.46 Da questo punto in poi è un saliscendi continuo e il ...

