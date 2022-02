LIVE Italia-Danimarca curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono vincere ma potrebbe non bastare per le semifinali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 6.52: vincere contro i danesi a Retornaz e compagni non basterà. Per avere ancora chances di entrare fra le prime quattro del girone gli azzurri dovranno tifare per la Gran Bretagna nella sfida contro la Russia e per la Svizzera nella sfida contro la Cina 6.48: Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare gli scandinavi in un incontro cruciale per le sorti del raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata a vincere per sperare nelle semifinali 6.45: Tra circa 20? avrà inizio Italia-Danimarca, match valido per il round robin del torneo di curling ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica allese… tutte le combinazioni 6.52:contro i danesi a Retornaz e compagni non basterà. Per avere ancora chances di entrare fra le prime quattro del girone glidovranno tifare per la Gran Bretagna nella sfida contro la Russia e per la Svizzera nella sfida contro la Cina 6.48: Glitornano sul ghiaccio della capitale cinese per fronteggiare gli scandinavi in un incontro cruciale per le sorti del raggruppamento: la nostra Nazionale è obbligata aper sperare nelle6.45: Tra circa 20? avrà inizio, match valido per il round robin del torneo di...

Advertising

Rvaticanaitalia : Zorzoli @AIEE_Italia: difficile per l’Italia raddoppiare la produzione di gas metano in un anno. Soluzione sono i c… - rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Nuova giornata di gare a Pechino: nella 1^ manche dello s… - PINAOH1 : Nek - Laura Non c'e (Radio Italia Live 2015) -