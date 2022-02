L’immagine dello striscione in francese «Noi non faremo la fine dell’Italia» è falsa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 15 febbraio 2022 è stata pubblicata L’immagine di una manifestazione in cui compare uno striscione dove si legge «Nous ne ferons pas la fine de l’Italie» (in italiano, noi non faremo la fine dell’Italia) e questo testo: «Nei cortei in Francia i manifestanti espongono striscioni con scritto “NOI NON faremo LA fine dell’Italia”». L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Francia lottano x non fare la fine dell’Italia! #dittaturagovernoitaliano #nogreenpassadessobasta #DittaturaSanitaria #nogreenpass #criminalialgoverno #NO #nonsenepuopiu #italianicreduloni». Si tratta di un’immagine modificata che circola online da anni e che ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 15 febbraio 2022 è stata pubblicatadi una manifestazione in cui compare unodove si legge «Nous ne ferons pas lade l’Italie» (in italiano, noi nonla) e questo testo: «Nei cortei in Francia i manifestanti espongono striscioni con scritto “NOI NONLA”».è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Francia lottano x non fare la! #dittaturagovernoitaliano #nogreenpassadessobasta #DittaturaSanitaria #nogreenpass #criminalialgoverno #NO #nonsenepuopiu #italianicreduloni». Si tratta di un’immagine modificata che circola online da anni e che ...

