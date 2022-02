La Regina Elisabetta lancia sul mercato un nuovo profumo per cani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla veneranda età di 95 anni la Regina Elisabetta lancia una nuova fragranza per i cani. Sarà unisex e ispirata alle passeggiate costiere (foto: Getty) Che la Regina Elisabetta fosse una grande amante dei cani lo si sapeva. Ma forse non così tanto da immaginare che la sovrana potesse lanciare, addirittura, una linea di prodotti specifica per gli amici a quattro zampe. Invece, al di là di ogni aspettativa, alla veneranda età di 95 anni The Queen sorprende tutti. E immmette sul mercato un nuovo profumo per cani che ha tutte le caratteristiche per avere un grande successo. La Regina Elisabetta e il nuovo profumo per ... Leggi su amica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla veneranda età di 95 anni launa nuova fragranza per i. Sarà unisex e ispirata alle passeggiate costiere (foto: Getty) Che lafosse una grande amante deilo si sapeva. Ma forse non così tanto da immaginare che la sovrana potessere, addirittura, una linea di prodotti specifica per gli amici a quattro zampe. Invece, al di là di ogni aspettativa, alla veneranda età di 95 anni The Queen sorprende tutti. E immmette sulunperche ha tutte le caratteristiche per avere un grande successo. Lae ilper ...

