Katia Ricciarelli durissima contro Lulù | “Non ha niente di vero Volgarità unica”

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge contro Lulù Selassié VIDEO #AlfonsoSignorini #GFVip #KatiaRicciarelli… - ParliamoDiNews : Katia Ricciarelli sparla di Miriana: `Le brucerei i capelli` #grandefratellovip - infoitcultura : GF Vip, arriva un nuovo provvedimento e scoppia la lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan - infoitcultura : GF Vip 6, lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: 'Scherzo anche io' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Miriana e Katia Ricciarelli ma stavolta la Trevisan la ammutolisce -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

e Soleil Sorgè , due delle concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello Vip ', sono sempre più unite. A dimostrarlo è stata la decisione dell'artista, durante le nomination,...Vs Miriana Trevisan "Brutti capelli, mi viene voglia di bruciarli"/ Il web accusa "Iena" Gf vip, Soleil Sorge e Barù sexy in uno stacchetto Le immagini del Grande fratello vip in ...Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè, due delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sono sempre più unite. A dimostrarlo è stata la decisione dell’artista, durante le ...Altra brutta pagina di Grande Fratello Vip firmata da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, con la soprano che ha persino chiesto che quanto confidato all’italo-americana nelle scorse ore non sia oggetto ...