Italia, il drammatico ritrovamento: “Avevamo sperato tutti in un finale diverso” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rinvenimento del corpo, completamente carbonizzato, nelle campagne di Calimera di San Calogero. I resti, recuperati all’interno di un’autovettura, anch’essa data alle fiamme, sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo che unitamente al sostituto titolare ha immediatamente avviato indagini, che sono proseguite a ritmo serrato nel più stretto riserbo, affidate ai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo valentia e del Gruppo di Gioia Tauro. È stato subito nominato un consulente e disposti gli accertamenti tecnico-scientifici necessari a fare piena luce sulla dinamica dell’evento. Da una prima disamina pare tuttavia di poter affermare che il veicolo sia stato portato sul luogo del ritrovamento con l’intento di essere sotterrato e che lo stesso possa essere appartenuto a Giuseppe ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rinvenimento del corpo, completamente carbonizzato, nelle campagne di Calimera di San Calogero. I resti, recuperati all’interno di un’autovettura, anch’essa data alle fiamme, sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo che unitamente al sostituto titolare ha immediatamente avviato indagini, che sono proseguite a ritmo serrato nel più stretto riserbo, affidate ai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo valentia e del Gruppo di Gioia Tauro. È stato subito nominato un consulente e disposti gli accertamenti tecnico-scientifici necessari a fare piena luce sulla dinamica dell’evento. Da una prima disamina pare tuttavia di poter affermare che il veicolo sia stato portato sul luogo delcon l’intento di essere sotterrato e che lo stesso possa essere appartenuto a Giuseppe ...

Advertising

melo_drammatico : tananai stasera con quella voce hai ingravidato mezza italia - AlexC_BZ : @ilruttosovrano ... e poi dicono che l'Italia c'è un drammatico declino demografico e che non si fanno più figli! ??????? - Massimi68945038 : Ci sono 500 milioni di italiani? Un errore così me l'ho aspettavo dal M5S ,ma Fratelli di Italia che spara a cazzo… - OBIWANZSWIFT : lo vidi su italia 1 non sapendo fosse drammatico pensavo fosse una storia di amicizia e fantasia e POI … ero troppo piccola - Cild2014 : Abbiamo attraversato l'Italia per raccontare storie di chi, in un periodo difficile e drammatico come quello della… -