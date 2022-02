Inter-Liverpool 0-2: Firmino e Salah sbancano il Meazza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due reti nel secondo tempo decidono il match tra Inter e Liverpool. Non è bastata una discreta Inter nei primi 45? per mettere in difficoltà la corazzata di Klopp, la quale arrivava a Milano con la sua miglior formazione possibile. Firmino e Salah hanno bucato la difesa nerazzurra e messo in seria difficoltà la permanenza dei campioni d’Italia in Champions. La partita Primo tempo abbastanza equilibrato e senza grandissime palle goal nonostante gli Interpreti in campo. L’Inter parte bene tentando le incursioni per mezzo dei propri esterni, Perisic e Dumfries ma superare i terzini dei Reds non è un mestiere semplice. La più grande occasione proviene dai nerazzurri: Calhanoglu di collo pieno colpisce perfettamente la sfera, Alisson non può farci niente ma per sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due reti nel secondo tempo decidono il match tra. Non è bastata una discretanei primi 45? per mettere in difficoltà la corazzata di Klopp, la quale arrivava a Milano con la sua miglior formazione possibile.hanno bucato la difesa nerazzurra e messo in seria difficoltà la permanenza dei campioni d’Italia in Champions. La partita Primo tempo abbastanza equilibrato e senza grandissime palle goal nonostante glipreti in campo. L’parte bene tentando le incursioni per mezzo dei propri esterni, Perisic e Dumfries ma superare i terzini dei Reds non è un mestiere semplice. La più grande occasione proviene dai nerazzurri: Calhanoglu di collo pieno colpisce perfettamente la sfera, Alisson non può farci niente ma per sua ...

