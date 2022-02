Il Sindaco di Cerveteri omaggia le Medaglie d’Oro degli internati e deportati nei lagher tedeschi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cerveteri – Un momento emozionante e toccante in Sala Giunta a Cerveteri. Il Sindaco Alessio Pascucci insieme al Presidente dell’Associazione Bersaglieri di Cerveteri Bruno Rinaldi hanno infatti incontrato figli e nipoti di Luigi Olivieri, Alfredo Baldinelli e Francesco Pellegrini, recentemente insigniti dal Presidente della Repubblica della Medaglia IMI – deportati e internati nei lagher tedeschi. Tre cittadini di Cerveteri, che con coraggio e resistenza, si sono opposti dopo l’8 settembre del 1943 ad aderire alla Repubblica di Salò e conseguentemente all’esercito tedesco. Un incontro fatto di ricordi, durante i quali figli e nipoti hanno ricordato con commozione le gesta eroiche dei propri padri e dei propri nonni, che hanno messo a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Un momento emozionante e toccante in Sala Giunta a. IlAlessio Pascucci insieme al Presidente dell’Associazione Bersaglieri diBruno Rinaldi hanno infatti incontrato figli e nipoti di Luigi Olivieri, Alfredo Baldinelli e Francesco Pellegrini, recentemente insigniti dal Presidente della Repubblica della Medaglia IMI –nei. Tre cittadini di, che con coraggio e resistenza, si sono opposti dopo l’8 settembre del 1943 ad aderire alla Repubblica di Salò e conseguentemente all’esercito tedesco. Un incontro fatto di ricordi, durante i quali figli e nipoti hanno ricordato con commozione le gesta eroiche dei propri padri e dei propri nonni, che hanno messo a ...

