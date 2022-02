Guatemala, terremoto di magnitudo 6.8: almeno una persona morta. Epicentro nel Pacifico, scossa avvertita anche in Messico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito il Guatemala, causando danni in almeno sette dipartimenti del Paese. almeno una persona è morta, secondo quanto riferito dal Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) a Città del Guatemala. La scossa è stata avvertita anche nel sud del Messico e a El Salvador. L’Epicentro del sisma, avvenuto all’ 1.12 del 16 febbraio (le 8.12 italiane), ha precisato il Conred, è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, a oltre 50 chilometri dai dipartimenti di Mazatenango, Retalhuleu e Escuintla. Il primo movimento sismico, ha precisato l’organismo, è stato seguito da altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una fortedidi6.8 ha colpito il, causando danni insette dipartimenti del Paese.una, secondo quanto riferito dal Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) a Città del. Laè statanel sud dele a El Salvador. L’del sisma, avvenuto all’ 1.12 del 16 febbraio (le 8.12 italiane), ha precisato il Conred, è stato localizzato nell’Oceano, a oltre 50 chilometri dai dipartimenti di Mazatenango, Retalhuleu e Escuintla. Il primo movimento sismico, ha precisato l’organismo, è stato seguito da altre ...

Advertising

SkyTG24 : Terremoto in Guatemala oggi, scossa di magnitudo 6.2 a Nueva Concepcion: crolli e frane - laregione : La terra trema in Guatemala: terremoto di magnitudo 6,8 - Ingv6373571013 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto Mw 6.2 ore 08:12 IT del 16-02-2022, Guatemala Prof=96Km #INGV_29945501 - infoitinterno : Guatemala: terremoto di magnitudo 6.2, almeno un morto - radiortm : Guatemala. Terremoto, magnitudo 6,2 nel sud del paese - -