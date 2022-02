GIORGIO PASOTTI: SONO STUPITO PER GLI ASCOLTI DI LEA, NON PER LA QUALITÀ MA PER DOC (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il grande successo di “Lea – Un Nuovo Giorno” ha colto di sorpresa GIORGIO PASOTTI. Oltre 5 milioni di telespettatori con quasi il 23% di share hanno seguito ieri su Rai1 la seconda puntata del medical con protagonista Anna Valle. Dopo “Doc – Nelle tue Mani” con Luca Argentero, una nuova serie ospedaliera conquista l’Italia. Non me li aspettavo. Non per la QUALITÀ del prodotto ma perché pensavo che visto il successo di Doc non ci fosse spazio in contemporanea per un’altra serie medical. Invece la chiave del racconto e anche il trattare un tema così delicato come la perdita di un figlio quasi alla fine della gravidanza, SONO piaciute al pubblico. L’ho capito anche dai messaggi che ho ricevuto in questi giorni, molti dei quali SONO di padri che hanno perso figli in situazioni analoghe. Così ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il grande successo di “Lea – Un Nuovo Giorno” ha colto di sorpresa. Oltre 5 milioni di telespettatori con quasi il 23% di share hanno seguito ieri su Rai1 la seconda puntata del medical con protagonista Anna Valle. Dopo “Doc – Nelle tue Mani” con Luca Argentero, una nuova serie ospedaliera conquista l’Italia. Non me li aspettavo. Non per ladel prodotto ma perché pensavo che visto il successo di Doc non ci fosse spazio in contemporanea per un’altra serie medical. Invece la chiave del racconto e anche il trattare un tema così delicato come la perdita di un figlio quasi alla fine della gravidanza,piaciute al pubblico. L’ho capito anche dai messaggi che ho ricevuto in questi giorni, molti dei qualidi padri che hanno perso figli in situazioni analoghe. Così ...

