Gas: ad Amsterdam a 68,78 euro, ai minimi da gennaio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il prezzo del gas è in rapida flessioni con la diplomazia a lavoro per stemperare le tensioni tra Russia e Ucraina. Dopo i forti rialzi dei giorni scorsi le quotazioni si sono ora portate ai livelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il prezzo del gas è in rapida flessioni con la diplomazia a lavoro per stemperare le tensioni tra Russia e Ucraina. Dopo i forti rialzi dei giorni scorsi le quotazioni si sono ora portate ai livelli ...

Advertising

fisco24_info : Gas: ad Amsterdam a 68,78 euro, ai minimi da gennaio: A Londra quotazioni scendono a 165 penny. In rialzo il petrol… - ansa_economia : Gas: forte calo ad Amsterdam, accordo Ue-Giappone su Gnl. Prezzo scende del 9,5% a 73,1 euro al MWh #ANSA - menelaux : RT @ultimenotizie: Appare in forte calo il gas sulla piazza di Amsterdam, dove il metano viene pagato 73,1 euro al MWh, in calo del 9,5% su… - loscornetteros : <Il gas è legato ai futures (strumenti altamente speculativi) che hanno anche variazioni del 20% in un giorno solo.… - Anna302478978 : Appare in forte calo il gas sulla piazza di Amsterdam, dove il metano viene pagato 73,1 euro al MWh, in calo del 9,… -