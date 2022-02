F1, presentazione Ferrari 2022 in tv: data, orario, diretta streaming e anticipazioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci siamo, manca poco: tra pochissimi giorni verrà svelata la nuova monoposto della Ferrari in vista della stagione 2022 di F1. La F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di riscattare anni di delusioni visti gli scarsi risultati del Cavallino Rampante. Le aspettative sono molto alte, e sono state alimentate lungo tutto l’arco della scorsa stagione anche da Mattia Binotto, che ha più volte sottolineato come lo sviluppo della vettura dello scorso anno sia stato messo in secondo piano per farsi trovare pronti nel 2022, visti i numerosi cambiamenti che interesseranno le varie Scuderie. La nuova monoposto, dopo i teaser dei giorni scorsi, verrà presentata giovedì 17 febbraio a partire dalle ore 14:00. L’evento, secondo quanto riferito dalla Scuderia, sarà visibile in streaming tramite un portale creato per l’occasione; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci siamo, manca poco: tra pochissimi giorni verrà svelata la nuova monoposto dellain vista della stagionedi F1. La F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di riscattare anni di delusioni visti gli scarsi risultati del Cavallino Rampante. Le aspettative sono molto alte, e sono state alimentate lungo tutto l’arco della scorsa stagione anche da Mattia Binotto, che ha più volte sottolineato come lo sviluppo della vettura dello scorso anno sia stato messo in secondo piano per farsi trovare pronti nel, visti i numerosi cambiamenti che interesseranno le varie Scuderie. La nuova monoposto, dopo i teaser dei giorni scorsi, verrà presentata giovedì 17 febbraio a partire dalle ore 14:00. L’evento, secondo quanto riferito dalla Scuderia, sarà visibile intramite un portale creato per l’occasione; ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Ferrari: presentazione della nuova monoposto F1-75 in diretta streaming su Sky #SkyMotori #F1 #Formula1 - Ilariahhhhh : A che ora c’è la presentazione della nuova Ferrari domani? - underoostom : io qui in ansia già per la presentazione di domani, cioè ho un hype per la ferrari assurdo che mi sta portando ansia - Lucavad72 : RT @SkySportF1: Formula 1, Ferrari: presentazione della nuova monoposto F1-75 in diretta streaming su Sky #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… - SportInTV_IT : RT @SkySportF1: Formula 1, Ferrari: presentazione della nuova monoposto F1-75 in diretta streaming su Sky #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… -