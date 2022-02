Ero in guerra ma non lo sapevo: trama, cast e vera storia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ero in guerra ma non lo sapevo: trama, cast e storia vera del film che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 16 febbraio. Ero in guerra ma non lo sapevo: trama e vera storia del film in prima visione su Rai 1 Nella serata di mercoledì 16 febbraio, alle ore 21:25, Rai 1 trasmetterà in prima visione il film “Ero in guerra ma non lo sapevo”. La pellicola, che ha debuttato al cinema alla fine del mese di gennaio, è tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Torregiani. La trama del film e del romanzo ripercorre la storia della vita dello scrittore partendo da un drammatico evento datato 1979. Il racconto prende inizio dal momento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ero inma non lodel film che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 16 febbraio. Ero inma non lodel film in prima visione su Rai 1 Nella serata di mercoledì 16 febbraio, alle ore 21:25, Rai 1 trasmetterà in prima visione il film “Ero inma non lo”. La pellicola, che ha debuttato al cinema alla fine del mese di gennaio, è tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Torregiani. Ladel film e del romanzo ripercorre ladella vita dello scrittore partendo da un drammatico evento datato 1979. Il racconto prende inizio dal momento ...

Advertising

peraspera70 : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - emilio05714955 : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - francescalupi81 : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - Rose46820621 : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - arquer12 : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… -