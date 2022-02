Elisa, sposata da 22 anni a sua insaputa: “Sono entrata nel sito dell’Inps per il sussidio di disoccupazione e ho scoperto di essere coniugata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non mi hai detto di essere già sposata da anni!”, avrebbe potuto dire il fidanzato di Elisa. E, giustamente deluso, avrebbe potuto mandare all’aria la loro relazione. Invece, quando ha saputo che la compagna era già coniugata, l’ha presa sportivamente e ci ha fatto una grassa risata sopra. Perché? Elisa, una donna di 42 anni che lavora come cameriera a Mestre, non sa di avere un marito. E’ sposata da lungo tempo a sua insaputa. Lo scopre per caso chiedendo il suo stato civile per via di alcune pratiche burocratiche da avviare. Il documento richiesto non lascia dubbi. Elisa è sposata. Con un altro. “Sono entrata nel sito dell’Inps per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non mi hai detto digiàda!”, avrebbe potuto dire il fidanzato di. E, giustamente deluso, avrebbe potuto mandare all’aria la loro relazione. Invece, quando ha saputo che la compagna era già, l’ha presa sportivamente e ci ha fatto una grassa risata sopra. Perché?, una donna di 42che lavora come cameriera a Mestre, non sa di avere un marito. E’da lungo tempo a sua. Lo scopre per caso chiedendo il suo stato civile per via di alcune pratiche burocratiche da avviare. Il documento richiesto non lascia dubbi.. Con un altro. “nelper ...

