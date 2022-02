“È la cosa migliore che abbia mai fatto”: Naomi Campbell e la sua “prima volta” con la figlia su Vogue (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo aver mantenuto un profilo basso sulla gravidanza e la maternità, Naomi Campbell ha dichiarato chiaramente al mondo intero che sua figlia non è stato adottata. La top model ha posato per alcune foto con la sua bambina, rivelando per la prima volta il suo viso e spiegando a Vogue che: “Non è stata adottata, è mia figlia”. Si erano fatte insistenti, infatti, le voci sull’adozione della bambina, il che spiegherebbe in parte l’estrema riservatezza della top model sulla piccola di cui, fino a qualche giorno fa, non si sapeva nulla, ma la Campbell, in grande stile, si è mostrata sulla copertina britannica di Vogue, più affascinante che mai. Naomi aveva un aspetto incredibile sulla copertina della ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo aver mantenuto un profilo basso sulla gravidanza e la maternità,ha dichiarato chiaramente al mondo intero che suanon è stato adottata. La top model ha posato per alcune foto con la sua bambina, rivelando per lail suo viso e spiegando ache: “Non è stata adottata, è mia”. Si erano fatte insistenti, infatti, le voci sull’adozione della bambina, il che spiegherebbe in parte l’estrema riservatezza della top model sulla piccola di cui, fino a qualche giorno fa, non si sapeva nulla, ma la, in grande stile, si è mostrata sulla copertina britannica di, più affascinante che mai.aveva un aspetto incredibile sulla copertina della ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa migliore Come capire se un figlio autistico sta facendo la giusta terapia ... una qualità della vita nettamente migliore al punto che un genitore non ha alcun dubbio, né ... Stessa cosa i parent training di gruppo, non sono i training genitoriali se non sono fatti dal team che ...

Health coach: chi è, cosa fa e quanto guadagna. La guida rapida Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Health coach: chi è, cosa fa e quanto guadagna. La ... Dipendere dai nostri lettori più di quanto dipendiamo dagli inserzionisti è la migliore garanzia ...

Liquidazione TFS non avvenuta, cosa si può fare per limitare il ritardo? Orizzonte Scuola Pagina 2 | Barcellona-Napoli, Fabian Ruiz: "Ci vogliamo vendicare" "Napoli è una seconda casa" Il Napoli arriva alla sfida con buone sensazioni: "Gli infortuni e il covid ci hanno rallentato... Con tante defezioni e tante partite da fare, è stato tutto molto ...

PrivateVPN: 24 mesi + 12 in omaggio! Come aderire Occorre però anche affidarsi al servizio migliore e senza dubbio PrivateVPN rientra tra uno ... 65,00 euro totali. Ma vediamo meglio cosa offre PrivateVPN e le altre offerte. Con le VPN di PrivateVPN ...

