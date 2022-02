Drusilla Foer, da Mogol a Ilacqua: "Lavoriamo ad un disco con grandi cantautori" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Il prossimo traguardo è certamente cominciare a lavorare al disco. Stiamo lavorando a un disco con grandi cantautori, alcuni hanno scritto dei pezzi per me: Pino Donaggio, Tricarico, poi ci sarà un... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Il prossimo traguardo è certamente cominciare a lavorare al. Stiamo lavorando a uncon, alcuni hanno scritto dei pezzi per me: Pino Donaggio, Tricarico, poi ci sarà un...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - ilpost : La perdita della distinzione tra finzione e realtà, tra fatti ed emozioni, un po' ce la cerchiamo. 'Inventing Drusi… - RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - mu_antonella : RT @dariosci1: Inventing #Drusilla Da Sanremo in cui si è giudicata Drusilla come se fosse una persona vera, entrando nel merito di anatomi… - dariosci1 : Inventing #Drusilla Da Sanremo in cui si è giudicata Drusilla come se fosse una persona vera, entrando nel merito d… -