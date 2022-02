Draghi | raddoppiamo numero delle borse di dottorato  Dal Pnnr 30 miliardi e fondi per le donne nella scienza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi raddoppiamo

Corriere della Sera

Per invertire questa tendenza,il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8 - 9 ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin visita ai laboratori nazionali Infn del ...... Mario. 'Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell'Unione Europea. Per invertire questa tendenza,il ...Per invertire questa tendenza raddoppiamo il numero delle borse in dottorato dalle attuali 8-9 mila l'anno a 20mila e ne aumentiamo anche gli importi", ha detto ancora Draghi. "Finanziamo – ha ...Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori nazionali Infn del Gran Sasso.