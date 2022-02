Chiedono pizzo a pittore di strada a Roma | tre arrestati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiedono pizzo

ANSA Nuova Europa

Per mesi hanno preso di mira un pittore di strada del rione Monti, a Roma, minacciando di morte e aggredendolo per ottenere un "" di 10 euro al giorni per potere proseguire nella sua attività. Per questo tre cittadini di origine albanese sono stati arrestati l'11 febbraio scorso dagli agenti del commissariato Trevi per ...ilalle aziende appaltatrici, impongono ditte vicine per la realizzazione dei lavori o per l'offerta dei servizi e fanno assumere uomini fidati per agire indisturbati nelle strutture. ...(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Per mesi hanno preso di mira un pittore di strada del rione Monti, a Roma, minacciando di morte e aggredendolo per ottenere un "pizzo" di 10 euro al giorni per potere ...Il rione Monti a Roma ormai era diventata zona loro. E per fare il pittore di strada dovevi pagare "il pizzo": 10 euro al giorno. Tre pittori di strada di origine albanese sono stati arrestati l'11 ...